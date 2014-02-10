У "Батьківщині" й УДАРі по-різному бачать нову Конституцію - ЗМІ

В кінці минулого тижня лідери депутатських фракцій обмінялися своїми пропозиціями до законопроекту про зміну Конституції. У ході їх підготовки з'ясувалося, що у фракцій "Батьківщина" та УДАР не збігається думка по ряду значущих статей документа.

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Зокрема, з питання посилення повноважень парламенту і уряду, а також формування місцевих органів влади. У "Батьківщині" та " УДАРі" також по-різному дивляться на те, хто має виконувати обов'язки президента у випадку його відставки.

У розпорядженні "Ъ" опинилася порівняльна таблиця поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції, підготовлена фракціями "Батьківщина" і УДАР. Головні нововведення документа стосуються IV-XII розділів Конституції, в частині перерозподілу повноважень між органами державної влади.

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Нагадаємо, в минулий четвер у Верховній раді була створена неформальна робоча група з підготовки спільного законопроекту щодо зміни Конституції. В опозиції наполягають на поверненні основного закону в редакції 2004 року, який суттєво обмежує повноваження президента на користь парламенту і уряду.

Аналіз документа показав, що думки опозиції по ряду статей розділилися. В цілому пропозиції фракції "Батьківщина" суттєво розширюють повноваження Верховної ради, а фракції УДАР - уряду. "У Верховній раді на підставі узгоджених політичних позицій формується парламентська коаліція, в яку входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної ради (225 + 1.- ред)",- сказано в поправках до Конституції від фракції "Батьківщина". Саме коаліцію запропоновано наділити правом подавати президенту пропозиції щодо кандидатури прем'єр-міністра і членів уряду.

У пропозиціях фракції УДАР відсутня згадка про парламентської коаліції, а кандидатуру прем'єра подає до Верховної ради президент після консультацій з парламентськими фракціями".

У свою чергу кандидат на посаду прем'єра ще до голосування повинен буде подати Раді склад свого Кабінету і програму діяльності уряду. У фракції УДАР знайшли спосіб, як уникнути кризи у разі відмови Верховної ради призначити кандидатуру прем'єра. Згідно з проектом поправок до Конституції, якщо в Раді не вистачило голосів, протягом трьох днів "шляхом рейтингового голосування" свої кандидатури подають депутатські фракції. У разі повторної відмови парламенту кандидатуру прем'єра подає президент без консультацій з депутатами. "Вотум довіри в такому випадку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість народних депутатів, присутніх на засіданні (при умові присутності в залі більше 226 осіб)",- сказано в пропозиціях фракції УДАР.

У фракції " УДАР " пропонують змінити процедуру подачі законопроектів. "Право законодавчої ініціативи у Верховній раді належить президенту, не менш ніж 15 народним депутатам та Кабінету міністрів",- йдеться в пропозиціях до ст. 93 основного закону. В чинній Конституції України немає будь-яких обмежень на цей рахунок. "Зараз народні депутати женуться за кількістю законопроектів, що вносять дуже багато технічних законопроектів або документів, які ніколи не будуть прийняті. Ця норма підвищить шанси на прийняття законів ще на етапі реєстрації",- заявив народний депутат Павло Розенко (УДАР).

Істотна частина поправок опозиції стосується V розділу Конституції "Президент України". УДАР пропонує вилучити з основного закону норму про обов'язкове проживання кандидата в президенти на території України протягом десяти років до дня виборів. "Президентом України може бути обраний громадянин, який досяг 35 років, має право голосу, перебуває у громадянстві України, протягом останніх десяти перед днем виборів років та володіє державною мовою",- зазначають автори поправок. Соратники Віталія Кличка заперечують, що ця норма написана спеціально під їхнього лідера, якого, як побоюються в партії, можуть не допустити до виборів за наявності посвідки на проживання в Німеччині. "Відданість державі не обчислюється в днях проживання в країні! Нинішня норма дає привід для спекуляцій, щоб не допустити участі у виборах певних кандидатів",- зазначив Павло Розенко.

В опозиції також пропонують істотно спростити процедуру імпічменту президента. Згідно з поданими пропозиціями, відставку глави держави можуть ініціювати 150 депутатів ("Батьківщина") або 226 депутатів (УДАР). Після цього в парламенті повинна бути створена тимчасова спеціальна комісія. Рішення про імпічмент приймають 300 депутатів за наявності висновків Конституційного суду (пропозицію Удару) чи тимчасової спеціальної комісії (пропозицію "Батьківщини").

Думка про те, хто буде виконувати обов'язки президента у разі відставки або смерті, у авторів поправок розділилися. У "Батьківщині" пропонують покласти обов'язки глави держави на голови Верховної ради. В Ударі наполягають на збереженні чинної системи - коли обов'язки президента виконує прем'єр-міністр. "Функції президента зараз - це класична виконавча влада, наступний за ним за рангом - це прем'єр, тоді як спікер - це народний депутат, який веде засідання",- зазначають в Ударі. "Парламент обирає народ на прямих виборах, а уряд формується коаліцією - сама концепція змін Конституції полягає в посиленні функцій Верховної ради",- сказав Володимир Бондаренко ("Батьківщина").

При цьому в "Батьківщині" та " УДАРі згодні з тим, що пост глави держави одна і та ж людина не повинна займати більше двох разів. У чинній Конституції не можна бути президентом України більше двох разів поспіль".

Те, що в Ударі виступають за посилення виконавчої гілки влади, підтверджується низкою поправок. Так, пропонується наділити уряд за поданням прем'єра правом призначати голів місцевих державних адміністрацій (зміни до ст. 116 Конституції). Як відомо, за чинною Конституцією керівників адміністрацій призначає президент. У той же час в "Батьківщині" пропонують взагалі ліквідувати адміністрації, передавши їхні повноваження виконкомам місцевих рад.

У фракції "Батьківщина" назвали розбіжності в поправках до Конституції незначними. "Це питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Зараз всі розуміють, що Раді потрібно прийняти акт про повернення Конституції 2004 року і жити за недосконалого, але компромісного документу",- сказав Володимир Бондаренко. У керівництві фракції УДАР побоюються, що союзники з "Батьківщини" відкинуть їх поправки. "Якщо це відбудеться, ми будемо відстоювати наші пропозиції самостійно",- сказав один із соратників Віталія Кличка.

Робота над пропозиціями до законопроекту про зміну Конституції продовжиться в понеділок і вівторок. У середу документ, узгоджений всіма фракціями, буде направлений в парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Раніше голова Верховної ради Володимир Рибак повідомив, що його прийняття в першому читанні можливо на позачерговому засіданні парламенту. Проте, як з'ясував Комерсант, у Партії регіонів не збираються виносити документ на розгляд у сесійній залі. Згідно з планом роботи над законопроектом, після погодження його планується направити на експертизу у Венеціанську комісію. "Експертиза займе не менше півроку, це буде зроблено, щоб відкласти справу в довгий ящик",- зазначили у фракції УДАР.