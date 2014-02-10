У МВС заявляють про погіршення криміногенної ситуації в центрі Києва

Як повідомляє Комерсант-Україна, про це заявляють у МВС.

За даними міліції, від дій груп невідомих в масках і камуфляжі тільки за минулий тиждень постраждали як мінімум 14 осіб, 12 з них були побиті, у одного зафіксовано ножове поранення, а ще в одного - поранення з травматичної зброї. Двоє з них були пограбовані.

Так, у МВС стверджують, що ввечері 6 лютого біля станції метро "Хрещатик" двоє невідомих напали на жителя Києва 1991 року народження. Вони заламали йому руки за спину і привели в будівлю Київської міської державної адміністрації (КМДА), де побили, відібрали паспорт, банківську картку і 500 грн, а потім вивели з будівлі.

Читайте такожУ міліції заявляють, що невідомі з Майдану нібито побили трьох осібОднак як тільки хлопець опинився на вулиці, на нього напали близько десяти чоловік у масках і теж побили його. Крім того, минулого тижня були зафіксовані два напади на ресторани і одне - на комп'ютерний клуб.

За даними МВС, більшість інцидентів сталося на майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та у будівлі КМДА. В інцидентах, що сталися за межами вказаної території, злочини скоювалися особами, "зовні екіпірованими як активісти самооборони Майдану".

"У нас є обґрунтовані підозри, що всі ці протиправні дії вчиняються членами так званої самооборони, - розповіло джерело в міліції. - Потрібно враховувати, що серед цих осіб багато радикальних елементів, які вважають, що їм можна все, а також раніше судимих".

Протестувальники спростовують висновки МВС.

"Це все брехня! Міліція не може прибрати нас силою, тому і поширює чутки. Ми все контролюємо, у нас працює служба охорони. Зрозуміло, що у нас багато різних людей, бувають побутові конфлікти, але коли кажуть, що хтось когось і десь б'є, то давайте конкретні факти, імена постраждалих, щоб можна було перевірити", - заявляє комендант будівлі КМДА Руслан Андрійко, який представляє партію "Свобода".