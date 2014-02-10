Сьогодні в Одесі відбудеться суд у справі Ігора Маркова

Про це повідомляє прес-служба партії.

9 лютого арештованого Маркова було доставлено до Одеси, і він перебуває в лікарняному корпусі Одеського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, лідерові партії «Родина» Маркова, позбавленому мандата народного депутата, інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації проводилися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

Читайте такожМаркова будуть судити в Одесі - адвокат22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Прихильники Марков взяли обласне відділення міліції в облогу. Вночі міліції вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд арештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

16 грудня Печерський райсуд вирішив продовжити термін перебування Маркова під вартою до 13 лютого.

4 лютого цього року МВС передало матеріали справи Марков на розгляд до Приморського районного суду Одеси.