ЄС готовий допомогти діалогу та економічним реформам в Україні - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якому вона головує.

Читайте такожРада ЄС поки що не обговорюватиме санкції щодо української влади - ЗМІ "Ми готові підтримати процес діалогу. Дуже важливо спробувати покласти край цій ситуації там і ми залишаємося готовими допомогти реформам, які мають бути проведені з нашою економічною підтримкою", - сказала Ештон.

"Ми залишаємося в контакті з багатьма іншими країнами та інституціями з цього питання", - додала вона.