У Луцьку міліція відкрила справу проти учасників Автомайдану

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України у Волинській області, водії колони автомайданівців із десяти автомобілів виїхали на зустрічні смуги проїзної частини проспекту Волі та після цього припаркувалися на Театральному майдані, чим порушили Правила дорожнього руху.

«Коли працівники ДАІ зупинили одного з водіїв для перевірки документів та складання адміністративного протоколу, до них підійшли кілька учасників мітингу та почали перешкоджати правоохоронцям виконувати службові обов’язки, тримаючи інспекторів за формений одяг та блокуючи рух службового автомобіля ДАІ», - сказано у повідомлені.

Читайте такожМВС відкрило справу проти ГО Центр UA - ініціатора руху ЧЕСНОУ міліції стверджують, що водії, які порушили Правила дорожнього руху, уникнули відповідальності, а працівники Державтоінспекції не змогли виконати свої службові обов’язки.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби) Кримінального кодексу України. Максимальний термін покарання за дане правопорушення – арешт на строк до шести місяців.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого на Театральну площу міста, де відбувалося Народне віче, приїхало близько десяти автомобілів місцевих автомайданівців. Зі слів одного із активістів, працівники Державтоінспекції почали переписувати номери та інформацію про автомобілі, що на думку активістів, є порушенням закону про захист персональних даних. Відтак близько 50 людей оточили машину ДАІ та вимагали, аби зібрану інформацію міліціонери знищили. Люди скандували «Банду геть», «Міліція з народом, а мусора - з уродом». На місце події прибув начальник Волинської УМВС Олександр Терещук, який і знищив документи з інформацією про автомобілі. Автомобіль Державтоінспекції відпустили, а Терещук запевнив, що правоохоронці розберуться в ситуації, в тому числі з’ясують, чи мало місце блокування автомобіля ДАІ.