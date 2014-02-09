У Луцьку активісти оточили автомобіль даїшників, які переписували номери автомайданівців

Як передає кореспондент УНІАН, в неділю на Театральну площу міста, де відбувалося Народне віче, приїхало близько десяти автомобілів місцевих автомайданівців.

Читайте такожУ Луцьку пікетували обласну міліцію, вимагаючи не тиснути на активістів Зі слів одного із активістів Сергія Похи, працівники Державтоінспекції почали переписувати номери та інформацію про автомобілі, що на думку активістів, є порушенням закону про захист персональних даних.

Відтак близько п’ятдесяти людей оточили машину ДАІ та вимагали, аби зібрану інформацію міліціонери знищили.

Читайте такожУ Луцьку суд закрив кримінальні провадження проти шести євромайданівців Люди скандували «Банду геть», «Міліція з народом, а мусора - з уродом». На місце події прибув начальник Волинської УМВС Олександр Терещук, який і знищив документи з інформацією про автомобілі, як того вимагали люди. Автомобіль Державтоінспекції відпустили, а головний міліціонер області запевнив, що правоохоронці розберуться в ситуації, в тому числі з’ясують, чи мало місце блокування автомобіля ДАІ.

Після конфліктної ситуації учасники Народного віче у кількості близько 600 осіб рушили центральними вулицями міста до міського РАЦСу, площу біля якого незабаром хочуть перейменувати у площу Героїв Майдану.