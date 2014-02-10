На виконання закону про амністію залишився тиждень - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадують, що через 7 діб закон про амністію втратить чинність у разі невиконання всіх умов учасниками акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника ГУ МВС України Олег Татаров.

На виконання закону залишився тиждень, і з 17 лютого при невиконанні умов, передбачених в ньому, закон втрачає силу, - сказав Татаров.

При цьому він висловив жаль, що на сьогодні ні з боку опозиції, ні з боку мітингувальників не виконано умови щодо звільнення всіх захоплених адміністративних будівель і вулиць у Києві, крім тих, де відбуваються мирні акції протесту.

Читайте такожМВС: Булатов напередодні викрадення придбав ноутбук, розрахувавшись грошима з пожертв

За словами Татарова, на сьогодні у кримінальних проваджденнях, відкритих за фактами масових заворушень, оголошення про підозру вручено 266 особам, з яких 82 змінено запобіжні заходи на більш м'які, не пов'язані з триманням під вартою, а 61 людина продовжує перебувати під арештом.

Татаров нагадав, що так званий закон про амністію передбачає закриття кримінальних проваджень проти всіх фігурантів за умови, якщо будуть виконані всі передбачені законом вимоги.

За словами заступника начальника ГУ МВС, перший закон про амністію вже виконано, у судах залишаються матеріали на 5 осіб, троє з яких оголошені у розшук, у тому числі лідер “Братства” Дмитро Корчинський.

“Я хотів би всіх закликати, щоб вжили усіх заходів, передбачених законом”, - сказав Татаров.