Пшонка: Під дію закону про амністію потрапляють 259 осіб

Про це сьогодні повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка під час спілкування з представниками центральних телевізійних каналів, інформує прес-служба Генпрокуратури.

Читайте такожПрокуратура Києва заявила, що застосувала закон про амністію вже до 15 осіб«Під дію цього закону підпадають 259 осіб. Це особи, яким було оголошено про підозру за скоєння злочинів. З них були заарештовані близько 150 осіб (залишаються під вартою близько 70 осіб), до інших учасників протистоянь були застосовані домашній арешт, в значній більшості, а також особисте зобов’язання», - сказав Пшонка.

Він зазначив, що закон про звільнення від кримінальної відповідальності, який діє з 2 лютого, містить чіткі вимоги щодо його виконання.

«Щоб виконати цей закон, необхідно виконати ті умови, які виписані в ньому. А це розблокувати транспортні комунікації, розібрати барикади, звільнити приміщення в областях, там де захоплені будівлі державних адміністрацій. Йдеться також і про звільнення всіх адмінбудівель в місті Києві. І лише при виконанні цих умов, може бути задіяний процес реалізації закону», - нагадав Пшонка.

Читайте такожМВС не шукатиме Корчинського - він підпадає під амністію – ЗМІВін наголосив, що якщо до 17 лютого не будуть виконані умови, які виписані в законі, то правоохоронні відомства, слідчі, прокурори, судді будуть діяти в рамках своїх повноважень так, як це передбачено Кримінальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

“Тобто, будуть розслідуватися кримінальні провадження, з обвинувальним актом направлятися до суду, будуть судові розгляди із застосуванням принципу змагальності сторін та будуть рішення судів. Я хотів би єдине підкреслити, що ті кримінальні провадження, про які ми говоримо, - це тяжкі злочини, які передбачають значні терміни в частині відбування покарання», - наголосив Пшонка.

Крім того, за його словами, закон не передбачає можливості часткового виконання умов, наприклад, лише в окремих регіонах.

«Виконання умов закону тільки у повному обсязі по всій Україні дозволить його подальшу реалізацію. На сьогодні у 6 регіонах в порушення закону залишаються заблоковані і зайняті адміністративні будівлі, і, ви знаєте, які будівлі зайняті в місті Києві. Тому кримінальні провадження закриватимуться лише тоді, коли всі без виключення виписані у законі умови будуть виконані» - уточнив генеральний прокурор.

Щодо дії попереднього закону про амністію учасників грудневих подій він повідомив, що цей закон фактично виконано.

«Всі фактові кримінальні провадження вже закриті. Закриті і ті провадження, де були встановлені особи. Від кримінальної відповідальності загалом вже звільнено близько 50 осіб. Клопотання прокурорів стосовно ще декількох вже перебувають на розгляді в судах. Тобто сьогодні можна говорити про те, що в частині звільнення від кримінальної відповідальності осіб і закриття кримінальних проваджень, закон уже фактично виконано», - сказав Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня міністр юстиції України Олена Лукаш заявила, що закон про амністію учасників масових акцій 30 листопада і 1 грудня виконано у повному обсязі.

Закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" набув чинності 26 грудня 2013 р.

Закон передбачав звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.

2 лютого закон про амністію учасників акцій протесту після звільнення зайнятих адміністративних будівель набув чинності.