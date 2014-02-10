У Європі хочуть створити комісію, яка спостерігатиме за розслідуванням останніх подій в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві комісар Ради Європи з питань прав людини Нілс Муйжнієкс.

“Є дві пропозиції щодо залучення представників міжнародної громадськості до процесу розслідування, які не є взаємовиключними. Це залучення ООН і пропозиції генсека Ради Європи створити дорадницьку комісію, яка буде спостерігати за процесом розслідування”, - сказав Муйжнієкс.

За його словами, пропозиція генсека Ради Європи полягає у тому, щоб до складу такої комісії увійшли по одному представнику від органів влади, опозиції та Ради Європи.

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Як сказав комісар, Рада Європи та опозиція вже назвали своїх кандидатів на участь у цій комісії, а органи влади ще розмірковують над тим, чи призначати когось зі свого боку і кого саме.

На думку Муйжнієкса, з боку громадянського суспільства на таку присутність представників міжнародної громадськості є великий запит, у першу чергу через те, що немає довіри до прокуратури та поліції.

“Якщо ми побачимо, що проводиться ефективне розслідування, тоді не буде потреби в залученні міжнародних представників”, - додав він.