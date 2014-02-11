Кучма вважає, що ситуацію з Майданом «затягнули у часі»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав сьогодні в Чернігівській обласній раді.

За словами Кучми, проблему Майдану треба вирішувати, і не силою, для цього необхідно вести діалог, оскільки люди, особливо в Києві, просто так на Майдан не вийдуть.

Читайте такожКравчук наголошує, що Україна - на межі громадянської війни "Затягнули у часі, якщо б одразу відправили уряд у відставку – давно б забули про Майдан", - переконаний Кучма.

Як повідомляв УНІАН, в Україні третій місяць тривають акції протесту, що почалися після відмови української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року. Після жорстокого розгону «беркутівцями» в ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня на вул. Банковій сталися перші зіткнення між учасниками акції протесту і правоохоронцями.

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Учасники акції, разом з вимогами продовжувати курс країни на євроінтеграцію, почали вимагати відставки уряду, Президента, проведення дострокових парламентських та прещидентських виборів.

Ескалація конфлікту сталася 19 січня 2014 року, коли на вул. Грушевського в Києві почалися зіткнення радикально налаштованих учасників акції протесту з правоохоронцями. Учасники зіткнень, які тривали кілька днів, використовували «коктейлі Молотова», світло-шумові гранати і зброю для стрілянини гумовими кулями. Сотні людей були поранені, сотні – арештовані. Є загиблі.

28 січня 2014 року Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент Віктор Янукович прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.