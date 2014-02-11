Прем'єр Грузії: ЄС готовий побити всі рекорди і підписати асоціацію у серпні

Грузія твердо стоїть на шляху європеїзації і цей вибір не підлягає перегляду, заявив сьогодні прем'єр Іраклій Гарібашвілі. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію "Імеді".

"У нас є підтримка з боку грузинського народу. Виходячи з цього, вважаю, що процес євроінтеграції Грузії став незворотним. Ми ясно підтвердили, що це процес не буде переглянутий", - заявив Гарібашвілі і додав, що Євросоюз виявляє посилений інтерес до Грузії, оскільки на чолі країни стоїть орієнтоване на конструктивний діалог керівництво.

Читайте такожЄС назвав своїм пріоритетом у 2014 році підписання асоціації з Грузією

Гарібашвілі зазначив, що "ЄС готовий побити всі рекорди і підписати угоду про асоціацію в серпні 2014 року". За його словами, цю інформацію йому підтвердив голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

У листопаді 2013 року на саміті країн "Східного партнерства " ЄС парафував угоду про асоціацію з Грузією та Молдовою. У дипломатичній практиці парафування означає попереднє підписання міжнародного договору особами, що брали участь у його розробці, на підтвердження досягнутої домовленості. Підписання угоди заплановане на серпень 2014 року.