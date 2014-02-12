Янукович пропонує ВР законодавчо посилити гарантії безпеки суддів

Про це йдеться в дорученні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Янукович просить Пшонку вжити вичерпних заходів щодо забезпечення проведення у найкоротші строки розслідування вбивства судді Лободенка, встановлення осіб, винних у вчиненні цього злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Доповісти про результати розслідування ген прокурор має до 12 березня 2014 року.

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Крім того, Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей.

Янукович також висловив співчуття сім’ї та близьким загиблого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка.

Як повідомлялося, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка. Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.