Янукович пропонує ВР законодавчо посилити гарантії безпеки суддів
Президент України Віктор Янукович у зв’язку із вбивством судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка пропонує законодавчо посилити гарантії безпеки суддів і членів їх сімей.
Про це йдеться в дорученні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.
Янукович просить Пшонку вжити вичерпних заходів щодо забезпечення проведення у найкоротші строки розслідування вбивства судді Лободенка, встановлення осіб, винних у вчиненні цього злочину, та притягнення їх до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
Доповісти про результати розслідування ген прокурор має до 12 березня 2014 року.
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Крім того, Президент доручив Кабінету міністрів України забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей.
Янукович також висловив співчуття сім’ї та близьким загиблого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка.
Як повідомлялося, у Кременчуці увечері 11 лютого було здійснено замах на суддю Автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка. Суддя помер у реанімації в ніч на 12 лютого.