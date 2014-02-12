Янукович і Фюле обговорили вихід з кризи шляхом переговорів між суспільством, владою та опозицією
17:19, 12 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович зустрівся з Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Янукович і Фюле обговорили варіанти виходу України з кризи
Обговорювалися питання врегулювання політичної кризи в Україні шляхом інклюзивного діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством, утримання від насильницьких та екстремістських дій, забезпечення поваги до прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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Повідомляється, що Янукович «відзначив активну роль Європейського Союзу та Ради Європи у віднайденні демократичних шляхів виходу з кризи в Україні. Було наголошено на важливості об'єктивної та неупередженої оцінки внутрішньополітичних процесів у державі».
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