Черновецький заявив, що продовжує роздавати гречку і годує майже мільйон людей
02:21, 13 лютого 2014Політика
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Колишній мер Києва Леонід Черновецький на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що продовжує роздавати гречку у великих кількостях.
Черновецький заявив, що продовжує роздавати гречку і годує майже мільйон чоловік / ТСН
Відповідаючи на коментарі людей на своїй сторінці в соцмережі Черновецький написав, що і зараз продовжує роздавати людям гречку і надає близько 1200 безкоштовних обідів для знедолених щодня, передає ТСН.
"Гречку, до речі, я продовжую роздавати в ще більших кількостях: 1200 безкоштовних обідів на день для знедолених. А в рік я годую гарними обідами майже мільйон осіб. Але ні мером, ніким, при цьому себе не бачу..." , - написав екс-глава Києва.
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