Черновецький заявив, що продовжує роздавати гречку і годує майже мільйон людей

Відповідаючи на коментарі людей на своїй сторінці в соцмережі Черновецький написав, що і зараз продовжує роздавати людям гречку і надає близько 1200 безкоштовних обідів для знедолених щодня, передає ТСН.

"Гречку, до речі, я продовжую роздавати в ще більших кількостях: 1200 безкоштовних обідів на день для знедолених. А в рік я годую гарними обідами майже мільйон осіб. Але ні мером, ніким, при цьому себе не бачу..." , - написав екс-глава Києва.