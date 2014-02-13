YouTube розблокував канал МВС України

YouTube заблокував канал міністерства внутрішніх справ України через скарги про нібито наявне порушення авторських прав, пише РИА Новости.

Заступник прес-секретаря МВС Іван Бабаєв повідомив, що відомство нічого не порушувало і пише апеляцію.

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"На нашому сайті знаходиться величезна кількість відеороликів, та, на жаль, іноді трапляються помилки при їх адміністрування. Коли до нас надходить інформація, що якесь відео чи канал були заблоковані помилково, ми намагаємося в найкоротші терміни відновити їх", - повідомила прес-служба українського офісу Google.