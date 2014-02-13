Добкін хоче надати силовикам, які протистояли протестам, статус учасників бойових дій

Так вважає голова Харківської ОДА Михайло Добкін.

Як повідомляє ТСН, відповідну заяву губернатор зробив, передаючи матерям і дружинам харківських "беркутівців" 150 тис. грн. матеріальної допомоги, котру зібрали депутати Харківської обласної ради.

"Ваші сини і чоловіки зробили те, чого не змогли б зробити найкращі фахівці в області піару. Вони повернули повагу до міліції", - заявив Добкін.

"Завдяки "Беркуту" в нашій країні не сталося громадянської війни", - додав губернатор Харківщини. Він додав, що пишається бійцями "Беркуту" та їхніми діями в Києві.

Читайте такожДобкін підтримав внутрішні війська, сфотографувавшись у шоломі й зі щитом"Ми абсолютно не сумніваємося, що наші хлопці могли за 5 хвилин розігнати Майдан, але їх стійкість, мужність і витримка допомагає врятувати людські життя. Крім відваги, яка властива всім чоловікам, вони проявили серйозну громадянську позицію. Все пройде, але честь залишиться", - наголосив Добкін.

Керівник ХОДА пообіцяв також потурбуватися про юридичний статус і соціальний захист правоохоронців, які брали участь у сутичках на Грушевського.

"Губернатор зазначив, що коли все завершиться, він планує підняти питання щодо того, щоб співробітникам правоохоронних органів, які брали участь безпосередньо у захисті державних будівель і споруд у Києві та інших регіонах, присвоїли статус учасника бойових дій", - повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.