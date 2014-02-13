Фюле озвучив умову надання фінансової допомоги Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

“Що стосується фінансової допомоги, так є умови, і я б сказав, що ці умови є такими: реформи, реформи, реформи”, - зауважив Фюле.

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На запитання, чи є проведення дострокових президентських виборів передумовою надання фінансової допомоги Україні, Фюле відповів: “Я хотів би абсолютно чітко зазначити, що наші обговорення не стосуються проведення дочасних виборів. Ми говоримо, що наша основна робота спрямована на те, щоб забезпечити умови для наступних виборів - чи президентських, чи парламентських, чи місцевих. Які це будуть вибори - дочасні чи за графіком, має вирішити український народ”.

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За словами Фюле, головним, на чому наголошує Євросоюз, є забезпечення умов для проведення вільних і чесних виборів, зокрема це стосується формування Центрвиборчкому та впровадження рекомендацій ОБСЄ та БДІПЛ ОБСЄ.

Водночас Фюле зазначив, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною могла б забезпечити додаткову платформу для впровадження реформ і посилення допомоги.

“Ми готові підтримати новий інклюзивний уряд лише у тому випадку, якщо він буде налаштований на проведення реформ”, - сказав Фюле.

За словами єврокомісара, ЄС хоче надати допомогу “в тому ж дусі, у якому ми працювали як найбільший донор України. Ми хочемо, щоб ця допомога була можливою чи то у формі грантів, чи кредитів для посилення розвитку країни та її суверенітету”.

Він наголосив, що Євросоюз працює з низкою міжнародних організацій, які можуть посилити надання допомоги.

“Важливо, щоб усі зацікавлені сторони в Україні розуміли, що сила цієї допомоги полягає у тому, що в її центрі знаходиться Міжнародний валютний фонд”, - додав Фюле.