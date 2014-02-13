У ВР зареєстрували законопроект про посилення гарантій суддів

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів» зареєстрували у парламенті народні депутати Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко, повідомляє видання "Закон і Бізнес".

Законопроектом №4135 пропонується передбачити додаткові механізми забезпечення безпеки та незалежності суддів, зокрема:

- посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень проти правосуддя та вдосконалити окремі положення, що їх стосуються;

- розширити перелік осіб, стосовно яких можуть бути застосовані спеціальні заходи захисту, а саме – крім суддів до цієї категорії належатимуть їх близькі родичі та члени сім’ї;

- встановити заборону щодо розголошення відомостей про суддю органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, особами, яким ці відомості стали відомі у процесі службової діяльності;

- надати суддям право на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла протипожежною та охоронною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету;

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- розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку.

На думку авторів законодавчої ініціативи, прийняття Закону дозволить підвищити рівень забезпечення незалежності та особистої безпеки суддів у зв’язку із здійсненням ними правосуддя і, як наслідок, забезпечити реалізацію права громадян на судовий захист.

Як відомо, вночі 12 лютого в лікарні помер 34-річний суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександр Лободенко, у якого напередодні ввечері, 11 лютого, стріляв невідомий.

У зв'язку з вбивством судді Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів забезпечити супроводження у Верховній Раді проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей.