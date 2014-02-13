У ВР зареєстрували законопроект про посилення гарантій суддів
На думку авторів законодавчої ініціативи, прийняття Закону дозволить підвищити рівень забезпечення незалежності та особистої безпеки суддів.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення окремих гарантій незалежності суддів» зареєстрували у парламенті народні депутати Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко, повідомляє видання "Закон і Бізнес".
Законопроектом №4135 пропонується передбачити додаткові механізми забезпечення безпеки та незалежності суддів, зокрема:
- посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень проти правосуддя та вдосконалити окремі положення, що їх стосуються;
- розширити перелік осіб, стосовно яких можуть бути застосовані спеціальні заходи захисту, а саме – крім суддів до цієї категорії належатимуть їх близькі родичі та члени сім’ї;
- встановити заборону щодо розголошення відомостей про суддю органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, особами, яким ці відомості стали відомі у процесі службової діяльності;
- надати суддям право на забезпечення мобільними пристроями сповіщення про небезпеку, а також на обладнання житла протипожежною та охоронною сигналізацією за рахунок коштів державного бюджету;
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- розширити повноваження судових розпорядників щодо забезпечення громадського порядку у суді, в тому числі шляхом застосування спеціальних засобів, що використовуються при охороні громадського порядку.
На думку авторів законодавчої ініціативи, прийняття Закону дозволить підвищити рівень забезпечення незалежності та особистої безпеки суддів у зв’язку із здійсненням ними правосуддя і, як наслідок, забезпечити реалізацію права громадян на судовий захист.
Як відомо, вночі 12 лютого в лікарні помер 34-річний суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Олександр Лободенко, у якого напередодні ввечері, 11 лютого, стріляв невідомий.
У зв'язку з вбивством судді Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів забезпечити супроводження у Верховній Раді проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій безпеки суддів і членів їх сімей.