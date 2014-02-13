Представник Президента у Раді не бачить Захарченка в новому уряді

«Я персонально не бачу… І тут питання не в людських якостях пана Захарченка. Я його знаю і поважаю як людину. І багато в чому він є заручником», – сказав Мірошниченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання, чи багато у Партії регіонів тих, хто думає так само, Мірошниченко, відповів: «Так, багато».

«Тут, напевно, не треба говорити про ярлики, що от він винен. Але тут ідеться про політичну відповідальність, про репутацію, про президента, який сьогодні фактично певною мірою підставлений такими обставинами», – наголосив представник президента в парламенті.

Читайте такожМайже 500 людям не дали долучитися до позову проти ЗахарченкаТому, за його словами, в новому складі Кабміну треба передбачити на посаду міністра внутрішніх справ «людину, яка б користувалася довірою в суспільства».

«Сьогодні дуже важливо повернути довіру до Міністерства внутрішніх справ. Адже це люди, які щодня захищають наш спокій і мир в країні. І з цієї точки зору треба оцінювати ситуацію. Наголошую: не маючи претензій персональних, але така логіка демократії», – додав Мірошниченко.

Опозиція вимагала відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка через дії правоохоронців щодо протестувальників під час акцій протесту в Києві й інших містах.

Президент Віктор Янукович наприкінці минулого місяця прийняв відставку прем’єра Микола Азарова, а разом із ним відправив у відставку весь уряд. До формування нового кабінету нинішні міністри виконуватимуть свої обов’язки.