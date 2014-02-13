Тимошенко зіткнулася з проблемою ігнорування її директив соратниками - політолог

Про це заявив політолог Михайло Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології, коментуючи візит Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова у харківську лікарню, де екс-прем'єр перебуває на лікуванні.

«Є проблема відсторонення Тимошенко від прийняття важливих рішень. Як вони владнали цю проблему - невідомо, потрібно почекати. Тимошенко раніше виступила проти повернення до Конституції 2004 року, але її проігнорували без особливих дискусій з цього приводу. Як вони (Яценюк і Турчинов) це пояснять, до чого домовились - важко сказати», - говорить Погребинський.

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Експерт не зміг відповісти на уточнююче запитання, чи йшла під час зустрічі мова про те, щоб партія та її нинішні керівники неухильно виконували розпорядження екс-прем'єра, які вона передає партійцям у вигляді листів і політичних заяв з харківської лікарні: «Її вплив просто зменшено. Я думаю, їм доведеться виробляти якусь спільну позицію».