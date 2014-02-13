Ще п'ятьох активістів Автомайдану відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт чотирьом активістам Автомайдану – Богдану Сутику, Микиті Горському, Ігорю Кобзарю та Дмитру Житньому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, в усіх випадках прокуратура підтримала позицію захисту і клопотала про пом’якшення запобіжного заходу.

Андрію Шминдюку за клопотанням прокуратури запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт змінив Шевченківський районний суд Києва.

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Таким чином, йдеться у повідомленні, на сьогодні вже 16 активістам Автомайдану, яким було вручено повідомлення про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення), запобіжний захід змінено на більш м’який.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Дарницький та Оболонський райсуди Києва заарештували на 2 місяці ряд автомайданівців.