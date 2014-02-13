Горлівські тітушки під прикриттям міліції напали на активістів донецького Євромайдану

Про це Gazeta.ua повідомили затримані.

"Ми прийшли на зустріч з Олександром Солонтаєм, молодіжним експертом, "Антикафе" (в центрі Донецька, на вулиці Артема - ред.)", - говорить активістка Ольга Шейко.

"Перед зустріччю ми побачили на вулиці близько 30 тітушок. Почалося спілкування, після цього 3 людини з вулиці з георгіївськими стрічками увійшли до нас, серед них я упізнала Володимира Клочка та Олексія Петрова (горлівчани, які раніше брали участь у силовому розгоні донецького Євромайдану - ред). Спочатку просто стояли, потім стали сперечатися з Солонтаєм, чіплятися. Розмова йшла про варіанти подальшого розвитку подій в країні. Потім увійшли працівники міліції, запитали: "Хто викликав міліцію?" Ми відповіли, що не викликали. Вони розвернулися і пішли. А потім залітають бандити (в цей час, можливо, міліціонери були в сусідньому залі - там всього три зали) і починають все трощити. Ламати меблі, бити людей. Приблизно 15 молодиків. Били руками, ногами, хапали столи і одному хлопцеві стіл потрапив в обличчя. Агресори були в капюшонах, з обличчями закритими шарфами і светрами. Одному з наших хлопців поцілили столом в обличчя. Вони громлять, б'ють всіх підряд, і тут хтось дістав балончик і розпилив. Всі почали вибігати на вулицю, а там вже на нас чекали автозаки", - додала вона.

"Серед тих хто на нас напав, я впізнав кілька осіб, які раніше били нашого Олега Желнакова", - каже затриманий Богдан Новак.

Нікого з нападників міліція затримувати не стала, зате в райвідділ доставили 12 осіб із числа постраждалих, включаючи журналіста сайту "Новости Донбасса" Віталія Сизова та Олександра Солонтая, а так само 7 активістів Донецького Євромайдану. Зараз вони дають свідчення.

В даний час Воршиловский райвідділ міліції розслідує близько 10 кримінальних проваджень за фактами нападу на активістів і перешкоджання професійної діяльності журналістів. У цих заявах йдеться про одних і тих же осіб, які чинять силовий тиск на євромайданівців, починаючи з 19 січня.

Кількох агресорів потерпілі впізнали і назвали імена, але ніхто з цих кримінальних спортсменів до цих пір не затриманий і навіть не допитаний.