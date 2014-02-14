ГПУ повідомила про пом'якшення запобіжного заходу затриманим активістам
Органи прокуратури підготували клопотання щодо пом’якшення міри запобіжного заходу усім підозрюваним заарештованих під час масових протестів в Україні у січні 2014 року.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
"Органи прокуратури підготували клопотання щодо пом’якшення міри запобіжного заходу усім підозрюваним особам, яким інкримінується вчинення злочинів, а саме масових заворушень, хуліганських дій, блокування адміністративних приміщень, транспортних комунікацій тощо, протягом січня цього року", - йдеться в заяві.
У відомстві підкреслили, що "з метою гуманізації кримінального процесу і за ініціативою процесуальних керівників, відповідні процесуальні рішення щодо застосування альтернативних арешту запобіжних заходів уже вжито по відношенню до 224 затриманих, в тому числі:
у Києві - до 61 підозрюваного,
у Київській області - 17,
у Черкаській області - 56,
у Запорізькій області - 48,
у Дніпропетровській області - 26,
у Сумській області - 9,
у Полтавській області - 4,
у Кіровоградській області - 2,
у Вінницькій області - 1".
Нагадаємо, 17 лютого - кінцевий термін виконання умов другого закону про амністію учасників акцій протесту, при яких будуть звільнені від кримінальної відповідальності учасники акції.
Серед умов влади, які повинні виконати активісти - звільнити захоплені вулиці і адміністративні будівлі.