ГПУ повідомила про пом'якшення запобіжного заходу затриманим активістам

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Органи прокуратури підготували клопотання щодо пом’якшення міри запобіжного заходу усім підозрюваним особам, яким інкримінується вчинення злочинів, а саме масових заворушень, хуліганських дій, блокування адміністративних приміщень, транспортних комунікацій тощо, протягом січня цього року", - йдеться в заяві.

У відомстві підкреслили, що "з метою гуманізації кримінального процесу і за ініціативою процесуальних керівників, відповідні процесуальні рішення щодо застосування альтернативних арешту запобіжних заходів уже вжито по відношенню до 224 затриманих, в тому числі:

у Києві - до 61 підозрюваного,

у Київській області - 17,

у Черкаській області - 56,

у Запорізькій області - 48,

у Дніпропетровській області - 26,

у Сумській області - 9,

у Полтавській області - 4,

у Кіровоградській області - 2,

у Вінницькій області - 1".

Нагадаємо, 17 лютого - кінцевий термін виконання умов другого закону про амністію учасників акцій протесту, при яких будуть звільнені від кримінальної відповідальності учасники акції.

Серед умов влади, які повинні виконати активісти - звільнити захоплені вулиці і адміністративні будівлі.