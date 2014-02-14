У батьківський будинок Ганни Герман невідомі кинули коктейль Молотова

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, сьогодні близько 17.00 у селі Колодруби Миколаївського району Львівської області невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в будинок, де проживали батьки Герман, виникла пожежа, яка пошкодила, за попередніми даними, дві кімнати одноповерхової будівлі.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

Як повідомили мешканці села, в будинку останнім часом ніхто не проживав.

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У ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, кореспонденту УНІАН повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, обставини з'ясовуються.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу батьківського будинку народного депутата від Партії регіонів Ганни Герман у селі Колодруби на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, 14 лютого у Миколаївський райвідділ міліції звернувся 29-річний львів'янин, який повідомив, що в селі Колодруби Миколаївського району вогнем пошкоджено приватний будинок.

Встановлено, що вогнем знищено кімната та коридор будівлі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Обставини події з'ясовуються. На місці події продовжують працювати правоохоронці.

Довідка УНІАН. Ганна Герман (дівоче прізвище: Стеців) народилася в с. Колодруби, Миколаївський район, Львівська область. Батько — Стеців Микола Петрович (1932–1971), робітник. Мати — Ганущак Катерина Григорівна (1936—3 червня 2013), працівник культури.