Чоловіка, який облив Яценюка зеленкою, оштрафували

У Харкові чоловіка, який біля ЦКЛ «Укрзалізниці» після відвідування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко облив керівника парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка зеленкою, оштрафували на 100 грн.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, відповідне рішення 12 лютого ухвалив Дзержинський районний суд Харкова. Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Харкові на території ЦКЛ «Укрзалізниці» Яценюка та заступника керівника ВО “Батьківщина” Олександра Турчинова невідомий облив зеленкою. 32-річного чоловіка затримали працівники міліції, які чергували в лікарні.

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