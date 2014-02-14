Чоловіка, який облив Яценюка зеленкою, оштрафували
19:15, 14 лютого 2014Політика
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У Харкові чоловіка, який біля ЦКЛ «Укрзалізниці» після відвідування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко облив керівника парламентської фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка зеленкою, оштрафували на 100 грн.
Яценюка у Харкові облили зеленкою / mediaport.ua
Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, відповідне рішення 12 лютого ухвалив Дзержинський районний суд Харкова.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Харкові на території ЦКЛ «Укрзалізниці» Яценюка та заступника керівника ВО “Батьківщина” Олександра Турчинова невідомий облив зеленкою.
32-річного чоловіка затримали працівники міліції, які чергували в лікарні.
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