Тимошенко мала серйозну розмову з головою «Ощадбанку»

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила голові правління ВАТ „Державний ощадний банк України” Анатолію ГУЛЕЮ вжити додаткових організаційних заходів з метою нормалізації ситуації у місцевих філіях "Ощадбанку”

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це йшлося під час розмови Ю.ТИМОШЕНКО з А.ГУЛЕЄМ з приводу ситуації з реєстрацією вкладників Ощадбанку колишнього СРСР.

Глава уряду висловила занепокоєння численними скаргами, які надходять з регіонів країни щодо черг у місцевих філіях "Ощадбанку" та незадовільної роботи „гарячих” телефонних ліній, які були відкриті установами "Ощадбанку" на місцях.

Також, за інформацію прем‘єр-міністра, люди скаржаться на відсутність достатньої інформації у консультантів регіональних філій "Ощадбанку" щодо порядку реєстрації вкладників та механізмів повернення заощаджень.

Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на тому, що керівництво "Ощадбанку" має побудувати роботу з виплат компенсацій таким чином, аби вона не викликала нарікань з боку громадян.

Крім того, глава уряду ще раз попросила довести до відома всіх вкладників інформацію про те, що перереєстрація не обмежена в часі, що зареєструватися і отримати першу тисячу гривень на одну особу можна буде у будь-який час протягом року, не створюючи ажіотажу та черг у відділеннях "Ощадбанку".