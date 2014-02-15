Міліція відкрила справу за фактом підпалу батьківського будинку Ганни Герман



Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, 14 лютого у Миколаївський райвідділ міліції звернувся 29-річний львів`янин, який повідомив, що в селі Колодруби Миколаївського району вогнем пошкоджено приватний будинок.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти та інші відповідні служби.

Встановлено, що вогнем знищено кімната та коридор будівлі.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Обставини події з`ясовуються. На місці події продовжують працювати правоохоронці.

Раніше джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що сьогодні близько 17.00 у селі Колодруби Миколаївського району Львівської області невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в будинок, де проживали батьки Герман, виникла пожежа, яка пошкодила, за попередніми даними, дві кімнати одноповерхової будівлі.

Як повідомили мешканці села, в будинку останнім часом ніхто не проживав.