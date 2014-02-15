Надані Заходом Януковичу кошти підуть на посилення диктатури - Тимошенко

«Я прошу західні фінансові установи не надавати жодної копійки фінансових ресурсів новому-старому уряду Януковича, тому що ці гроші будуть спрямовані на корупцію і посилення диктатури», - сказала Тимошенко в ексклюзивному інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

За словами екс-прем`єра, якщо замість санкцій уряд одержить фінансову підтримку, навряд чи це зрозуміє демократична Україна і українська діаспора у всьому світі. «Я закликаю Захід не фінансувати кривавий режим», - наголосила Тимошенко.

Водночас, на питання видання про те, які гроші були б більш прийнятні для України, російські чи західні, екс-прем`єр відповіла, що для України не існує інших грошей, крім західних.

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«В даному випадку треба вибирати не національність грошей, а стратегію глобальної інтеграції України. Я вважаю, що альтернативи поверненню України в свою європейську сім`ю не існує, а це означає, що для України не існує інших грошей, крім західних», - сказала вона.

Тільки західні гроші, за словами Тимошенко, одночасно будуть стимулом для глибокої демократичної перебудови України і сигналом для входження стратегічних інвестицій.