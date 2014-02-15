В МВС запевняють, що в СІЗО лишилися чотири кримінальники, а не активісти Євромайдану

Як повідомляють у Відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на представника Всеукраїнського форуму Євромайданів повідомили про те, що чотирьом активістам ще й досі не змінено міру запобіжного заходу на таку, що не пов’язана із триманням під вартою.

Як переконують у відомстві, названі особи перебувають під вартою за підозрою у скоєнні кількох кримінальних правопорушень. Зокрема, їхні дії кваліфіковані за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.187 (Розбій) та ст.189 (Вимагання) Кримінального Кодексу України.

Читайте такожВ Одесі на форумі Євромайданів заявили, що відпустили не всіх затриманих активістівУ грудні минулого року зловмисники вимагали викуп, а після звільнення заручника були затримані. Їхні дії кваліфіковані одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

Мова йде про викрадення 22-річного киянина, яке мало місце у грудні минулого року. Мати парубка звернулася до міліції із заявою про те, що двоє невідомих в масках викрали її сина. Зловмисники вимагали за бранця викуп у сумі двох мільйонів гривень. Близько місяця тому оперативники ГУБОЗ ліквідували злочинне угруповання, затримавши чотирьох його учасників.

Наразі слідчим управлінням столичної міліції за вказаними кримінальними правопорушеннями проводиться досудове розслідування.