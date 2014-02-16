У Івано-Франківську мітингувальники звільнили приміщення ОДА

Як пояснив керівник Штабу національного спротиву Василь Попович, це рішення не його, а Майдану (Київ), відтак від нього нічого не залежить. Він пообіцяв, що у разі якщо домовленості політиків не будуть виконані, то ОДА можна буде взяти знову, повідомляє Івано-Франківський репортер, підкресливши, що не всі активісти хотіли залишати будівлю.

Громадський активіст Ростислав Микитюк припустив, що голова ОДА Василь Чуднов сюди ані завтра, ані післязавтра не повернеться.

Наприкінці активісти запалили усі коктейлі Молотова, але жоден з них не загорівся. Як майданівці мали ними захищатися - не відомо.