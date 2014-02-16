Макеєнко доповів генпрокурору про розблокування КДМА і Грушевського

Про це йдеться в офіційних листах КМДА.

“Повідомляємо вас про те, що 16 лютого о 10.20 адміністративні будівлі КМДА та Київради передано від групи міжнародних спостерігачів повноважним представникам Київської Міської Ради і Київської Міської Державної Адміністрації, що оформлені відповідним протоколом”, - йдеться в повідомленні.

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У листі зазначається, що станом на 12.00 працівники КМДА і КМР мают доступ до своїх робочих місць та усунено перешкоди для належного функціонування будівлі. Транспортні комунікації по вул. Грушевського у м.Києві розблоковано учасниками акцій масового протесту.