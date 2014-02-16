У Чернігові відбулося Народне віче за участю кількасот городян

Як передає кореспондент УНІАН, чернігівці пройшли центром міста і зібралися біля барикади навпроти будівлі обласної державної адміністрації. Учасники віча тримали прапори опозиційних політичних сил – ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та партії «УДАР».

Читайте такожКличко обіцяє дотиснути владу, аби закрили всі справи проти демонстрантів До Чернігова прибули опозиційні народні депутати, зокрема, Валерій Дубіль, Сергій Аверченка, Микола Томенко, Лілія Гриневич, Олександр Бригинець, Руслан Зеник та Олег Сиротюк.

Перед початком віча представники чернігівської опозиції провели автопробіг вулицями обласного центру, аби в черговий раз привернути увагу місцевих мешканців до діяльності Євромайдану. Віче розпочалося з виконання Гімну України. Крім того, у під час мітингу присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих на столичному Євромайдані.

Промовці на мітингу говорили про необхідність збереження цілісності держави і недопущення реалізації будь-яких ідей федералізації України. Вони нагадали, що це може бути розцінено як заклики до повалення конституційного ладу у контексті цілісності держави, за що передбачається кримінальна відповідальність.

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Одним із гасел акції протесту було «Чернігів проти федералізації України». Також звучали заклики до необхідності зміни представників чинної влади на різних рівнях.

Томенко підкреслив, що боротьба Євромайдану буде продовжуватися до проведення президентських виборів, «у результаті яких буде нарешті створено справжню українську народну владу і справді європейську Україну».