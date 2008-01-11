У Тимошенко до творіння Ющенка ще руки не дійшли

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ще не ознайомилася з президентським варіантом закону «Про Кабінет Міністрів України», який сьогодні зареєстровано у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ще руки не дійшли. Ось зараз йду знайомитися з цим законопроектом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР зареєстровано законопроект «Про Кабінет Міністрів України», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.