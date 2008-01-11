Блок Литвина не хоче входити в жорсткі рамки

Народний депутат України (фракція Блоку Литвина) Михайло СИРОТА заявляє, що Блок Литвина не входитиме в об’єднану опозицію із Партією регіонів.

Про це йдеться в коментарі М.СИРОТИ, переданому УНІАН прес-службою депутата.

“На виборчій кампанії ми говорили виборцям, що не підемо в опозицію, а будемо робити все від нас залежне для реалізації наших програмних виборчих засад», - зазначив М.СИРОТА, коментуючи заяви з Партії регіонів щодо можливості створення об’єднаної парламентської опозиції у складі Блоку Литвина, Партії регіонів та КПУ.

Водночас депутат наголосив, що Блок Литвина не може бути в коаліції, оскільки багато програмних положень коаліції не сприймає, наприклад - прийняття нової Конституції на референдумі, входження до НАТО, вільний ринок землі тощо. Але, за словами М.СИРОТИ, багато положень урядової коаліції збігається з програмними положеннями Блоку Литвина, отже з цих питання його представники будуть активно співпрацювати з парламентською більшістю.

“Ми будемо підтримувати все здорове, корисне, що буде продукувати як коаліція, так і опозиція”, - підкреслив М.СИРОТА, додавши, що Блок Литвина не входитиме в жорсткі рамки, які нав’язують з однієї чи іншої сторони.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю, розміщеному на офіційному сайті КПУ, народний депутат України, член фракції КПУ Олександр ГОЛУБ заявив, що Комуністична партія України готова підписати з Партією регіонів угоду про об`єднану опозицію.

Водночас, інший представник фракції КПУ Катерина САМОЙЛИК наголосила, що партія не ухвалювала рішення про створення об’єднаної опозиції з Партією регіонів. «Офіційного рішення Комуністична партія України не ухвалювала. Ці заяви – це приватні думки членів нашої партії», – заявила вона.

В той же час, на офіційному сайті Партії регіонів розміщено позицію народного депутата України від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА, який заявив: “Конкретно умови об’єднання не обговорювалися. Але в цілому політика нашої партії полягає в тому, щоб усі фракції меншості координували свою роботу, і, звичайно, задача максимум – це сформувати об’єднану опозицію”.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО також повідомив, що з фракціями КПУ і Блоку Литвина проводяться попередні консультації з приводу створення єдиної опозиції.

Як відомо, парламентську більшість у ВР утворили фракції БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, у меншості – фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.