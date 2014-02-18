Мітингувальники завадили пожежникам проїхати до ВР
10:30, 18 лютого 2014Політика
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Мітингувальники не дозволили пожежному КамАЗу проїхати в напрямку Верховної Ради з боку станції метро «Арсенальна».
Самооборона допомогла Пилипишину дістатися до ВР / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, як тільки вантажівка наблизилась до колони, кілька десятків членів Самооборони Майдану оточили її і після нетривалих перемовин, в оточенні самооборонівців, КамАЗ заднім ходом почав рухатись назад у бік “Арсенальної”.
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Водночас, від ВР через натовп пройшов народний депутат України Віктор Пилипишин. Люди почали скандувати йому “Ганьба”, дехто намагався напасти на нього, втім, самооборонівці оточили депутата кільцем і в такому супроводі надали йому можливість безперешкодно дійти до його автівки.
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