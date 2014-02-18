На вулицях Києва розгорілася справжня війна (Пряма трансляція. Відео)

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Сьогодні тисячі прихильників Майдану вирушили до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

Між тим, підходи до Верховної Ради заблоковані посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській і Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Також почалися зіткнення у Маріїнському парку.