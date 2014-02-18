Протестувальники захопили штаб ПР

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції змогли зайти до будівлі з чорного ходу.

Як стало відомо, співробітники офісу встигли залишити будівлю до того, як туди увійшли мітингувальники.

Як пише на своїй сторінці у Twitter Катерина Аврамчук, демонстранти прорвались всередину приміщення. "Протестувальники захопили офіс Партії регіонів на Липській. Зайшли в середину", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, близько 200 мітингарів штурмували офіс ПР на Липській. Активісти закидали будівлю «коктейлями Молотова», розбили шибки у вікнах і кілька машин, що були припарковані біля офісу.