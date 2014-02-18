В опозиції пояснили, чому заблокували частину фракції КПУ в сесійній залі

Опозиція заблокувала частину депутатів з фракції КПУ в сесійній залі Верховної Ради України, щоб вони не перейшли з фракцією ПР голосувати в якесь інше приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в інтерв'ю журналістам народний депутат України Ірина Геращенко (фракція “УДАР”).

Вона зазначила: “Партія регіонів зібрала речі і пішла з сесійної зали, і ми розцінюємо ці їх дії як невміння адекватно оцінити ситуацію, а також як небажання брати на себе відповідальність за те, що саме в сесійній залі слід вирішувати політичну кризу».

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За словами Геращенко, “За ними збиралися також тікати депутати із фракції КПУ, Симоненко просто таки крос тут здавав, але опозиція заблокувала частину фракції комуністів в сесійній залі для того, щоб не дати можливості їх картками за невідомо що і невідомо де, по якихось там туалетах…” (проголосувати – УНІАН).

Вона зазначила, що опозиція вимагає від фракції ПР повернутися до сесійної зали і вирішувати питання, які сьогодні поставило суспільство.

«Якщо вони не можуть брати на себе відповідальність, то нехай телефонують Президенту, консультуються з ним, але на сьогодні на порядок денний ВР мають бути винесені закони, які можуть вирішити протистояння в суспільстві”, - наголосила Геращенко.