ЗМІ: Медики Майдану надали допомогу пораненому бійцю ВВ

Бійцю внутрішніх військ, пораненому після спроби наступу правоохоронців на мітингувальників на вулиці Шовковичній у Києві, допомогу надали медики Майдану.

Як повідомляє Радіо Свобода, коли спроба штурму не вдалася і правоохоронці почали відступати на свої позиції, один із них впав під ноги колегам.

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Згодом до нього підбігли медики, підняли і повели надавати допомогу в медпункт, організований у підвалі одного з будинків.

При цьому з боку мітингувальників також є поранені, дехто з них непритомний.