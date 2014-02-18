ЗМІ: Медики Майдану надали допомогу пораненому бійцю ВВ
14:21, 18 лютого 2014Політика
0 0
Бійцю внутрішніх військ, якого було пораненено через нові протистояння, надали допомогу волонтери-медики Майдану.
На фото - медики надають допомогу пораненим / EuroMaydan / Facebook
Бійцю внутрішніх військ, пораненому після спроби наступу правоохоронців на мітингувальників на вулиці Шовковичній у Києві, допомогу надали медики Майдану.
Як повідомляє Радіо Свобода, коли спроба штурму не вдалася і правоохоронці почали відступати на свої позиції, один із них впав під ноги колегам.
Читайте такожБеркут пустив у хід водомети та сльозогінний газ, від коктейлів Молотова загорівся пост ДАІ
Згодом до нього підбігли медики, підняли і повели надавати допомогу в медпункт, організований у підвалі одного з будинків.
При цьому з боку мітингувальників також є поранені, дехто з них непритомний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter