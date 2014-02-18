На Липській "Беркут" і титушки відбили офіс ПР, мітингувальники спалили авто
"Беркут" і титушки відбили палаючий офіс Партії регіонів на Липській. У соцмережах пишуть, що міліція там знаходиться зі зброєю в руках, а "титушки" не дуже-то і рвуться в бій.
"Печерські бабусі" - група підтримки мітингувальників - безстрашно кидаються на титушок і "Беркут". Також просять якомога швидше забрати дітей з довколишніх шкіл, повідомляють Вести.
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До речі, на вул. Липській біля офісу регіоналів мітингувальники також спалили автомобіль, який за словами одного з опозиціонерів, належав нардепу від Партії регіонів Григорію Смитюху. До того ж Смітюх є власником будинку, в якому розташований офіс Партії регіонів.
Крім того, в Українському домі багато поранених. Людей приносять на руках, у них перебиті ноги, кажуть, що силовики стріляють з травматов. Також багато поранених в Будинку профспілок, куди не пускають журналістів.
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Кажуть, що зараз у Укрдім занесли десять поранених. Також госпіталь для мітингувальники розгорнули в Будинку офіцерів. Туди терміново потрібні ліки.