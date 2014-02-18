Міліціонери почали відтісняти активістів від ВР до станції метро “Арсенальна”

Міліціонери почали відтісняти мітингувальників з Маріїнського парку та Інститутської до станції метро “Арсенальна”.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі правоохоронці вишикувались на розі вулиць Грушевського та Московської, час від часу кидаючи в натовп світло-шумові гранати та стріляючи з травматичної зброї.