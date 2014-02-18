Міліціонери почали відтісняти активістів від ВР до станції метро “Арсенальна”
14:46, 18 лютого 2014Політика
0 0
Міліціонери почали відтісняти мітингувальників з Маріїнського парку та Інститутської до станції метро “Арсенальна”
Міліціонери почали відтісняти мітингувальників з Маріїнського парку та Інститутської до станції метро “Арсенальна”.
Читайте такожЗіткнення Беркута з мітингувальниками під Радою (Пряма трансляція. Відео)
Як передає кореспондент УНІАН, наразі правоохоронці вишикувались на розі вулиць Грушевського та Московської, час від часу кидаючи в натовп світло-шумові гранати та стріляючи з травматичної зброї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter