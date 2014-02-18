"Польські" набої, знайдені на Грушевського, могли бути виготовлені в Україні - заява

Патрони з маркуванням польського виробника FAM-PIONKI, виявлені у центрі Києва, де мали місце сутички демонстрантів з правоохоронцями, могли бути виготовлені в Україні.

Про це свідчить передана УНІАН офіційна заява польської компанії.

"На українському ринку діють місцеві виробники набоїв для гладкоствольних рушниць, котрі виробляють їх на базі закуплених, в тому числі, елементів від нашої компанії", - відзначено у заяві, яку компанія оприлюднила через зацікавленість справою польськими та українськими журналістами.

Компанія відзначила, що виробляє набої, згідно з отриманою ще в 2003 році ліцензією, та продає готову продукцію та елементи набоїв, як у Польщі, так і за кордоном.

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"Згідно з ліцензією та з чинним польським та європейським законодавством, Fabryka Amunicji Myśliwskiej (Фабрика мисливських набоїв) також продає свої вироби (амуніцію до гладкоствольних рушниць та гільзи для їх виробництва) на український ринок, і тому поява на ньому наших виробів не є надзвичайною економічною подією, а результатом торгових контактів з численними покупцями з цього ринку, які компанія утримує багато років", - відзначено у заяві.

FAM-PIONKI зазначила, що ставить своє маркування, як на готових набоях, так і на їх елементах.

Згідно з офіційним веб-сайтом польської компанії, в Україні вона співпрацює щонайменше з двома фірмами: "Сапсан-Сервіс" зі Львова та "Українською збройною компанією" з Тернополя.

Представники FAM-PIONKI відмовились від додаткових коментарів УНІАН.

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Вчора один із працівників польської компанії сказав агентству, що виявлені у Києві сині гільзи з маркуванням FAM-PIONKI не дають підстав для того, аби однозначно стверджувати, що це власне спеціальні бойові набої польської компанії LFT6,8 12 калібру.

Про виявлення цих гільз написав польський журналіст Пьотр Андрусечко, котрий також розмістив їх фотографії та зауважив, що інформація з сайту польського виробництва свідчить про те, що власне вони використовуються для таких спеціальних бойових патронів. Це, зокрема, підтверджує cиній колір гільз.

Як повідомляв УНІАН, під час сутичок демонстрантів у центра Києві у січні цього року загинуло кілька людей, котрі були застрелені картеччю зі зброї 12 калібру.

Опозиція заявляє, що у мітингувальників стріляли українські правоохоронці, котрі в свою чергу запевняють, що використовували під час сутичок виключно сертифіковані та не бойові набої.

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