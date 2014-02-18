У Раді знервований регіонал обізвав журналістку "покаліченою кобилою"
15:12, 18 лютого 2014Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий назвав журналістку "5 каналу" "покаліченою кобилою".
Журналістка намагалася поставити запитання нардепу у кулуарах Верховної Ради. Ярослав Сухий намагався уникнути розмови з журналістами і йшов від них.
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Нардеп заявив, що журналісти забагато на себе беруть і порадив їм "звітуватися перед своїми громадянами": "Да хто від вас втікає? Ви багато на себе берете. Звітуйтесь перед своїми громадянами. Забудьте мене", - заявив Сухий.
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Натомість журналістка порадила нардепу "піти з Верховної Ради, тоді його всі забудуть".
Сухий, у свою чергу, обізвав її "покаліченою кобилою" і пішов.
Відео: 5 канал
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