У Раді знервований регіонал обізвав журналістку "покаліченою кобилою"

Журналістка намагалася поставити запитання нардепу у кулуарах Верховної Ради. Ярослав Сухий намагався уникнути розмови з журналістами і йшов від них.

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Нардеп заявив, що журналісти забагато на себе беруть і порадив їм "звітуватися перед своїми громадянами": "Да хто від вас втікає? Ви багато на себе берете. Звітуйтесь перед своїми громадянами. Забудьте мене", - заявив Сухий.

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Натомість журналістка порадила нардепу "піти з Верховної Ради, тоді його всі забудуть".

Сухий, у свою чергу, обізвав її "покаліченою кобилою" і пішов.

Відео: 5 канал