На Липській "Беркут" переслідує мітингувальників, активно стріляючи гумовими кулями

“Беркут” пішов у наступ на мітингувальників на вулиці Липській у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці під час наступу застосовують гумові кулі. Люди змушені відступати.

«Беркут» продовжує їх переслідувати, активно ведучи стрільбу.

Спецпризначенцям вдалося відтіснити мітингувальникіу з дворів домів на розі Інститутської та Шовковичної.

В даних дворах мітингувальники влаштували пункти надання швидкої медичної допомоги, але на момент наступу “Беркуту” вдалося евакуювати поранених з дворів.

На даний момент мітингувальники барикадують входи до дворів, аби уникнути раптової атаки спецпризначенців.