На Липській "Беркут" переслідує мітингувальників, активно стріляючи гумовими кулями
16:00, 18 лютого 2014Політика
0 0
“Беркут” пішов у наступ на мітингувальників на вулиці Липській у Києві.
“Беркут” пішов у наступ на мітингувальників на вулиці Липській у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці під час наступу застосовують гумові кулі. Люди змушені відступати.
«Беркут» продовжує їх переслідувати, активно ведучи стрільбу.
Спецпризначенцям вдалося відтіснити мітингувальникіу з дворів домів на розі Інститутської та Шовковичної.
В даних дворах мітингувальники влаштували пункти надання швидкої медичної допомоги, але на момент наступу “Беркуту” вдалося евакуювати поранених з дворів.
На даний момент мітингувальники барикадують входи до дворів, аби уникнути раптової атаки спецпризначенців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter