У Львові та Тернополі оголосили загальну мобілізацію на Київ

У Львові й Тернополі сьогодні оголосили загальну мобілізацію. Увечері з обох міст відправлять автоколони та автобуси з людьми, які мають посилити самооборону у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

Запис добровольців розпочався і це пов’язано з подіями у центрі Києві, де тривають сутички між майданівцями і силовиками.

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Штаб національного спротиву Тернополя просить добровольців брати із собою теплі речі і засоби захисту. У Львові та Тернополі люди збираються на Майдані, де можуть почути про останні події і послухати активістів.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок закликав усіх чоловіків негайно їхати до Києва.