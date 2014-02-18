ДАІ обмежила в'їзд автотранспорту до Києва

Зокрема, обмежено в'їзд у Київ з боку житомирської, одеської, броварської та бориспільської трас, повідомляє Лігабізнесінформ.

Тим часом в самому Києві призупинена робота метрополітену.

Нагадаємо, в центрі Києва відбуваються акції протесту. Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України оприлюднили спільну заяву, в якій зажадали від опозиції припинити безлади до 18:00, інакше "вдадуться до жорстких дій".