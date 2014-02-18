ДАІ обмежила в'їзд автотранспорту до Києва

17:35, 18 лютого 2014
Політика
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Працівники ДАІ обмежили в'їзд автотранспорту в Київ. По цілому ряду доріг проїзд транспорту в місто здійснюється або по одній смузі, або зовсім перекритий.

На въезде в Киев образовались километровые пробки, фото twitter.com/euromaidan

Зокрема, обмежено в'їзд у Київ з боку житомирської, одеської, броварської та бориспільської трас, повідомляє Лігабізнесінформ.

Тим часом в самому Києві призупинена робота метрополітену. 

Нагадаємо, в центрі Києва відбуваються акції протесту. Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України оприлюднили спільну заяву, в якій зажадали від опозиції припинити безлади до 18:00, інакше "вдадуться до жорстких дій".

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