ДАІ обмежила в'їзд автотранспорту до Києва
17:35, 18 лютого 2014Політика
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Працівники ДАІ обмежили в'їзд автотранспорту в Київ. По цілому ряду доріг проїзд транспорту в місто здійснюється або по одній смузі, або зовсім перекритий.
На в'їзді в Київ утворилися кілометрові затори, фото twitter.com/euromaidan
Зокрема, обмежено в'їзд у Київ з боку житомирської, одеської, броварської та бориспільської трас, повідомляє Лігабізнесінформ.
Тим часом в самому Києві призупинена робота метрополітену.
Нагадаємо, в центрі Києва відбуваються акції протесту. Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України оприлюднили спільну заяву, в якій зажадали від опозиції припинити безлади до 18:00, інакше "вдадуться до жорстких дій".
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