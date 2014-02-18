Кличко: Ми не виключаємо силового штурму, але не дамо зачистити Майдан

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко зі сцени на Майдані незалежності у столиці, закликав людей не розходитись і заявив, що не виключає силового захоплення Майдану, передає кореспондент УНІАН.

«Ми не виключаємо силового штурму захоплення…. Будьте уважні, пліч-о-пліч ми знаходимось на Майдані і не дамо можливість силової зачистки Майдану», - сказав Кличко, наголосивши, що даний процес потрібно вирішити мирним шляхом.

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Кличко також наголосив, що на Майдані відбувається мирна демонстрація і закликав киян долучитись до неї. Лідер «УДАРу» також звернувся до працівників правоохоронних органів не віддавати і не чинити злочинні накази.