На Інститутській почали будувати нову барикаду

Як повідомляє Радіо Свобода, демонстранти використовують підручні матеріали: сміттєві баки, дошки, а також колючий дріт.

Зі сцени Майдану лунає молитва і заклики до киян приїжджати у центр Києва.

Читайте такожБеркут розбирає барикаду на Інститутській У Михайлівському соборі, а також в католицькому Олександрівському соборі дзвонять дзвони.

Раніше сьогодні СБУ і МВС дали протестувальникам час до 18:00, щоб «припинити заворушення».