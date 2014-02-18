На Інститутській почали будувати нову барикаду

18:20, 18 лютого 2014
Політика
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На вулиці Інститутській у Києві нижче барикади, за яку зайшли правоохоронці, протестувальники споруджують нову

Як повідомляє Радіо Свобода, демонстранти використовують підручні матеріали: сміттєві баки, дошки, а також колючий дріт.

Зі сцени Майдану лунає молитва і заклики до киян приїжджати у центр Києва.

Читайте такожБеркут розбирає барикаду на Інститутській У Михайлівському соборі, а також в католицькому Олександрівському соборі дзвонять дзвони.

Раніше сьогодні СБУ і МВС дали протестувальникам час до 18:00, щоб «припинити заворушення».

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