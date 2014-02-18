МЗС Швеції та Польщі засудили насильство в Україні

Міністри закордонних справ Швеції та Польщі Карл Більдт та Радослав Сікорський засудили насильство у Києві і закликали сторони протистояння до стриманості та пошуку політичного компромісу.

Про це йдеться в записах на сайті мікроблогів Twitter глав дипломатій Швеції та Польщі, які були співініціаторами програми ЄС "Східне Партнерство."

"Новини з Києва дуже непокоять. Всі повинні уникати будь-якої форми насильства. Лише діалог та демократія можуть принести вирішення", - написав Більдт.

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"Кожен в Україні має відповідальність задля досягнення мирного та ненасильницького врегулювання після трагічних смертей сьогоднішнього дня", - додав шведський міністр в іншому записі.

Глава польської дипломатії Сікорський написав у Twitter: "Україна, схоже, готова вирвати поразку з пащі переговорного успіху. Самостримання та політичний компроміс потрібні терміново."

Речник польського МЗС також написав на сайті мікроблогів: "Ми рішуче засуджуємо насильство у Києві і закликаємо обидві сторони конфлікту в Україні до негайного діалогу. Компроміс є єдиним вирішенням."