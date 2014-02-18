На Майдані горять намети протестувальників

На Майдані Незалежності горять намети, встановлені раніше протестувальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, силовики застосовують спецзасоби, протестувальники у відповідь використовують камені і феєрверки. Наразі пожежу ще не вдалося загасити. Читайте такожКличко заявив, що Майдан нікуди не розійдеться Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

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